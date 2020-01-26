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تعليم

وزير التعليم العالي يطمئن على حالة الطلاب المصريين الدارسين بالصين

الأحد 26/يناير/2020 - 04:45 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول الطلاب المصريين الدارسين بدولة الصين؛ لمتابعة أحوالهم عقب الإعلان عن انتشار فيروس "كورونا" بالصين.





وأشار التقرير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة هؤلاء الطلاب، وكذا أعضاء هيئة التدريس بالصين، كما يتم التواصل بصفة مستمرة مع الطلاب الموجودين بمدينة "ووهان" للاطمئنان عليهم.

وأضاف التقرير أنه تم التواصل أيضًا مع السفير محمد البدري السفير المصري بالصين، وأفاد بأنه تم تسجيل جميع الطلاب على موقع السفارة المصرية بالصين لمتابعة أحوالهم بصفة مستمرة.

ومن جانبه، أكد الوزير على أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لترصد الوبائيات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس في الترصد الوبائي، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفوري مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان في حالة وجود حالات يشتبه في إصابتها بفيروس الكورونا المستجدة. 

كما شدد د. خالد عبدالغفار على أنه تم تكليف فريق عمل من الإدارة العامة بالبعثات ولجنة ترصد الوبائيات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالوزارة بالتعامل السريع والفوري ومتابعة الدارسين بشكل دوري سواء داخل جمهورية مصر العربية أو في جمهورية الصين الشعبية؛  بهدف متابعة الحالة الصحية للطلاب المصريين وأعضاء هيئة التدريس، والتواصل المباشر والرد على أية أسئلة تتعلق بالحالة الصحية، فضلًا عن التعرف على كيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال  الآتي :



جدير بالذكر أنه لم يتم تسجيل أية حالات اشتباه بالإصابة بفيروس الكورونا في المستشفيات الجامعية حتى الآن.


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