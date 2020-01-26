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توك شو

أبو العلا: كورونا فيروس شرس وأعراضه مثل مرض الإنفلونزا

الأحد 26/يناير/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن وباء كورونا خطير ومقلق.

وتابع أبو العلا خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "يكن أن نضع الموضوع فى سياقه الطبيعى فلا تهوين ولا تهويل، وأمامنا خطوات جدية من الدولة بالتناسق مع الوعي المجتمعي".

وأوضح: "كورونا شبيه بمرض الأنفلونزا وهو مشتق من وباء السارس، و يبدأ المرض بأعراض برد عن طريق سخونة وسعال".

وأكمل: "كورونا فيروس شرس وأهم شئ عندنا هو استخدام المجسات الحرارية من قبل الحجر الصحي لكل الرحلات القادمة من الصين".

وأشار إلى أن فترة حضانة المرض 14 يوما بدون ظهور أعراض وهو ما يجعل أمر انتقاله سريعا.

وطالب أبو العلا وزارة الصحة بتوفير تحاليل سريعة فى المعامل المركزية تحسبا لأى شئ. 
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