شخصية مصر.. سر موسوعة جمال حمدان التي أبهرت رواد معرض الكتاب ونفذت نسخها

في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 51 والتي انطلقت الأربعاء الماضي، أعلنت مسؤولو البيع بالهيئة العامة للكتاب نفاد جميع النسخ من موسوعة شخصية مصر للكاتب الكبير الراحل جمال حمدان، والتي نفدت طبعتها الأولى المخصصة للمعرض وعددها 1500 نسخة، طبعت النسخة الواحدة في 4 مجلدات.





نفاد نسخ موسوعة شخصية مصر للكاتب الكبير جمال حمدان، يعكس مدى إدراك الشباب ورواد معرض الكتاب لقيمة كتابات جمال حمدان، الذي يعد أحد أعلام الجغرافيا المصريين الأفذاذ، لما تفرد به بلا منافس في علوم الجغرافيا وفلسفات الشعوب، وظل اسمه مدونا في جل المراجع العالمية بلا استثناء، وترجمت كتبه لمختلف لغات العالم، واعتبره المنصفون نبغة مصرية جادت بإبداعاتها بكل تفان وإخلاص.





معرض الكتاب الذي يلقى إقبالا كبيرا على مؤلفات الكاتب الكبير الراحل جمال حمدان، هو ذاته المعرض الذي تم اختيار اسم جمال حمدان شخصية له، بعدما اختارته اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 أن يكون جمال حمدان شخصية هذا المعرض، لما له من كتابات عن شخصية مصر التي ربطها بجغرافيا المكان، إذ كان دائما ما يقول: «إن الجغرافيا هي تلك التي إذا عرفتها عرفت كل شيء عن نمط الحياة في هذا المكان أو ذاك».