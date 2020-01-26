أنغام تروج لحفلها الجديد في دار الأوبرا.. شاهد

نشرت الفنانة انغام بوستر حفلها الجديد فى دار الأوبرا المصرية، والمقرر يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير المقبل على المسرح الكبير، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





وعلقت أنغام قائلة على البوستر، قائلة: "حفل عيد الحب مع #أنغام في دار الأوبرا المصرية ❤ ".









ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وجاءت التعليقات كالآتى: الله 😍 - بالتوفيق - ❤❤❤









يذكر أن دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، قررت الاحتفال بـ"عيد الحب" على مدار ١٢ و١٣ و١٤ فبراير المقبل، على أن تقييم حفلا غنائيا كل يوم، بداية من الحفل الذى تحييه النجمة أنغام على المسرح الكبير بالدار، يوم ١٢، وتطرح تذاكره على ٤ فئات: الأولى بـ١٥٠٠ جنيه، والثانية بـ١٠٠٠ جنيه، والثالثة بـ٧٥٠ جنيهًا، والرابعة بـ٥٠٠ جنيه.





كما يحيي هاني شاكر حفلا يوم الجمعة 14 فبراير المقبل، على المسرح الكبير، في تمام الثامنة مساء، فيما يحيي الفنان خالد سليم حفلا في اليوم نفسه، لكن على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا في الإسكندرية.



