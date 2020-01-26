بالفيديو .. جماهير شوروسبري تقتحم أرضية الملعب بعد التعادل مع ليفربول

وكان الريدز قد تأهل لدور الـ32 من كأس إنجلترا، بعد فوزه على فريق إيفرتون، بنتيجة 1 – 0، فى لقاء ديربى "ميرسيسايد، وبنفس النتيجة تخطى شروزبورى، نظيره فريق بريستول سيتي.

وكان الريدز قد تأهل لدور الـ32 من كأس إنجلترا، بعد فوزه على فريق إيفرتون، بنتيجة 1 – 0، فى لقاء ديربى "ميرسيسايد، وبنفس النتيجة تخطى شروزبورى، نظيره فريق بريستول سيتي.

الهدف الأول جاء في الدقيقة 15، بعد تمريرة بينية رائعة من الإسباني بيدرو شيري فيلا، وصلت إلى جونز المنفرد بالمرمى، وسجلها الإنجليزي بطريقة رائعة في مرمى أصحاب الأرض.





و سجل لوف هدف ليفربول الثانى، فى الدقيقة 46 من زمن المباراة، جاء جاسون كومينج لصالح أصحاب الأرض، فى الدقيقة 65 من زمن اللقاء، من ركلة جزاء





وأحرز كومنيج هدف شروزبورى الثانى، فى الدقيقة 75 من زمن المباراة، لتصبح النتيجة تعادل الفريقين بنتيجة 2 - 2.



