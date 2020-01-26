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رياضة

بالفيديو .. جماهير شوروسبري تقتحم أرضية الملعب بعد التعادل مع ليفربول

الأحد 26/يناير/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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أحمد هاني
اقتحمت جماهير فريق شوروسبري تاون أرضية ملعب "مونتكومري ميداو"، وذلك بعد التعادل مع ضيفه فريق ليفربول ضمن منافسات الدور الرابع من كأس "الإتحاد الإنجليزي" بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى مباراة إعادة.

أبرزت شبكة "BBC" الإنجليزية أثناء الأستديو التحليلي للمباراة لحظة دخول الجماهير إلى أرضية الملعب.

وكان الريدز قد تأهل لدور الـ32 من كأس إنجلترا، بعد فوزه على فريق إيفرتون، بنتيجة 1 – 0، فى لقاء ديربى "ميرسيسايد، وبنفس النتيجة تخطى شروزبورى، نظيره فريق بريستول سيتي.

الهدف الأول جاء في الدقيقة 15، بعد تمريرة بينية رائعة من الإسباني بيدرو شيري فيلا، وصلت إلى جونز المنفرد بالمرمى، وسجلها الإنجليزي بطريقة رائعة في مرمى أصحاب الأرض.

و سجل لوف هدف ليفربول الثانى، فى الدقيقة 46 من زمن المباراة، جاء جاسون كومينج لصالح أصحاب الأرض، فى الدقيقة 65 من زمن اللقاء، من ركلة جزاء

وأحرز كومنيج هدف شروزبورى الثانى، فى الدقيقة 75 من زمن المباراة، لتصبح النتيجة تعادل الفريقين بنتيجة 2 - 2. 

ودخل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بديلًا فى مواجهة مضيفه فريق شوزبورى، من الدرجة الثالثة، فى الدقيقة 79.

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