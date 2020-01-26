بعد حادث أليم.. وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت

توفي أسطورة كرة السلة الأمريكية "NBA"، كوبي براينت بعد حادث سقوط طائرة هيليكوبتر عن عمر يناهز الـ 41 عامًا، ليشعل الخبر صفحات التواصل الإجتماعي.
وحسب مانشره الحساب الرسمي لـ "NBA" فإن براينت توفى بعد تحطم المروحية الخاصة به في أحد الرحلات، ليتلقي الوسط الرياضي العالمي خبر وفاة الأسطورة الشهير، هو لاعب كرة سلة أمريكي سابق ولد في 23 أغسطس 1978.
وحسب التقارير الصحفية الأمريكية فإن براينت توفي هو وثلاثة آخرين كانوا معه في الطائرة.
وتمشط حاليًا الشرطة المنطقة التي شهدت حطام طائرة براينت للكشف عن ملابسات الحادثة وأسبابها.