روشتة نبيل الحلفاوي لـ الأهلي قبل الشوط الثاني من مباراة النجم الساحلي

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، علق بها على الأداء الفني للنادي الأهلي، فى الشوط الأول من مباراته أمام فريق النجم الساحلي التونسي، المقامة حاليًا.
وأعطى نبيل الحلفاوي، روشتة فنية لنادي الأهلي قبل بدء الشوط الثاني من مباراة النجم الساحلي، قائلًا: «لازم الشحات يفضل يمين وينزل كهربا شمال على حساب الشيخ .. ومحتاجين في وسطهم صانع لعب وليد .. ولو أمكن يجازف ببادجي في آخر تلت ساعة».
وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي على النجم الساحلي، بهدف وحيد في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام فى الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.
جاء هدف الأهلي فى الدقيقة 32 عن طريق أجاي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.
وباغت أحمد الشيخ دفاعات النجم فى الدقيقة الأولى من الناحية اليسرى وتوغل بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لتصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركلة ركنية.
وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الأول من المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما يحتل النجم الساحلي، المركز الثانى برصيد 9 نقاط، والهلال السوداني يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وبلاتنيوم في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.