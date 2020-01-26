اسباب احتباس البول .. احذر تناول هذه الأدوية

اسباب احتباس البول ، متعددة وكثيرة حيث يحدث احتباس البول عندما لا تفرغ المثانة البول المخزن، فمن الممكن أن تكون حادة "مفاجئة" أو مزمنة "طويلة الأجل"، فالحادة هى حالة طارئة، تستلزم رؤية الطبيب على الفور، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اسباب احتباس البول









1- إذا كان هناك انسداد في المثانة والتى تمنع تدفق البول خلال مجرى البول الأمر الذى يهدد حياة الرجل ويحتاج إلى علاج فورى حيث تشمل اسباب الانسداد ما يلي:-





- تضخم البروستاتا عند الرجال

- بعض الأورام والسرطانات

- الإمساك

- حصى الكلى أو المثانة

2- الإصابة بالسكتة الدماغية

3- إصابة الحوض أو الصدمة

4- مرض الأعصاب لدى الرجال

5- ضعف العضلات بسبب الدواء أو التخدير

6- الحوادث التي تصيب الدماغ أو الحبل الشوكي









- عدم القدرة على التبول

- ألم شديد أو عدم الراحة في أسفل البطن

- الشعور بانتفاخ أسفل البطن









- تكرار البول "التبول ثماني مرات أو أكثر في اليوم"

- مشكلة في بدء مجرى البول

- ضعف فى مجرى البول

- حاجة ملحة للتبول مع القليل من النجاح عند محاولة التبول

- انزعاج خفيف ومستمر في أسفل البطن والمسالك البولية

- صعوبة في إفراغ المثانة بشكل كامل

- عدم القدرة على الشعور عند امتلاء المثانة

- زيادة الضغط في البطن

- جهود متوترة لدفع البول خارج المثانة









قد يعالج طبيبك احتباس البول من خلال:-





- تصريف المثانة

- تمدد الإحليل

- الدعامات فى مجرى البول

- أدوية البروستاتا

- التدخل الجراحى









- وجدت الدراسات أن من أسباب احتباس البول عند الأطفال هو الاختلال الوظيفي الشديد للكلى

- عدوى المسالك البولية

- الإمساك

- التهابات المسالك البولية

- الانسداد فى أنبوب المثانة البولية نتيجة حصاوى الكلى

- الالتهابات الموضعية









- أدوية البروستاتا

من الأسباب الشائعة لاحتباس البول ، خاصة عند الرجال ، تضخم البروستاتا . لهذا السبب ، فإنه من الممكن أن تساهم الأدوية فى تخفيف الألم وتعمل على تقليص البروستاتا، إلى جانب تخفيف أعراض احتباس البول، حيث يمكن لأدوية البروستاتا أيضًا استرخاء عضلات المثانة لتشجيع التدفق السليم.





قبل دمج أي دواء في خطة العلاج الخاصة بك ، استشر خياراتك مع الطبيب. على الرغم من أن بعض الأدوية يمكن أن تسبب آثارًا جانبية ضارة قد تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعراض.





- مسكنات الألم

يمكن أيضًا أن يكون سبب احتباس المثانة هو حدوث التهابات المثانة أو التورم ، نتيجة لذلك ، قد تشعر بعدم الراحة الشديد والألم والأعراض الأخرى المتفاقمة، حيث يمكن أن تساعد أدوية الألم في تخفيف التشنجات غير المريحة أو آلام البطن إلى جانب المضادات الحيوية الموصوفة والعلاج.





- زيت النعناع

الزيوت الأساسية - مثل زيت النعناع - معروفة بخصائصها العلاجية وقدرتها على تخفيف الألم.، حيث يتم استخدام زيت النعناع لعلاج مشاكل المثانة، حيث وجدت الدراسات أن زيت النعناع يفيد لعلاج احتباس البول بعد الولادة لدى النساء.





- الهندباء

الهندباء هي عشبة برية معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، تم استخدامه تاريخيا لعلاج أمراض الكلى واضطراب في المعدة، بسبب قدراته المضادة للالتهابات ، تم استخدامه أيضًا لعلاج التهاب المثانة والاحتفاظ بها، للاستخدام ، يمكن أن تستهلك الهندباء كشاي.





- نبات القراص

نبات القراص اللاذع تم استخدامه لعلاج آلام المفاصل إلا أنه يستخدم أيضًا لتخفيف الأعراض من تضخم البروستاتا ،بما في ذلك احتباس البول، حيث يمكن استخدامه من خلال تناول القراص كشاي ثلاث مرات في اليوم.









- يمكن أن يسبب انسداد المسالك البولية السفلية في عنق المثانة أو أقاصيها احتباس البول، نتيجة تضخم البروستاتا أو حصوات المثانة أو ضيق مجرى البول، أما عند النساء يمكن أن يكون الانسداد بسبب ضغط كتلة الرحم أو الجهاز الهضمي على عنق المثانة.





- السبب الأكثر شيوعًا للاحتباس البولي الحاد المعدي هو التهاب البروستاتا الحاد، حيث يحدث التهاب البروستاتا الحاد عادة بسبب العدوى المنقولة، كما أن الالتهابات المهبلية تسبب احتباس البول.





- الأدوية ذات الخصائص المضادة للكولين، مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، تسبب احتباس البول عن طريق تقليل تقلص العضلات النافصة للمثانة، فضلا عن الأدوية المزيلة للاحتقان عن طريق الفم والتى تسبب احتباس البول عن طريق زيادة نبرة ألفا الأدرينالية في عنق البروستاتا والمثانة.





- الخلايا العصبية

يعتمد الأداء الطبيعي للمثانة والمسالك البولية السفلية على التفاعل المعقد بين المخ والجهاز العصبي اللاإرادي والأعصاب الجسدية التي توفر المثانة والإحليل، فإن أى انقطاع على طول هذه المسارات يمكن أن يؤدي إلى احتباس البول





- تمدد الأوعية الدموية على حساب المثانة، والتى تسبب احتباس البول فضلا عن ورم المثانة. الذى يعمل على تضيق مجرى البول .





- التهاب الفرج الحاد عند النساء نتيجة التصلب الحزاز المهبلي.





- اضطراب مجرى البول الخلفي وعنق المثانة في صدمات الحوض والتى تسبب احتباس البول كما أنه يمكن أن يكون احتباس البول نتيجة مضاعفات ما بعد الجراحة حيث غالبًا ما يواجه الأطباء احتباس البول في المرضى الذين خضعوا للجراحة.





- قد يؤدى التعرض إلى صدمة القضيب ، أو الكسر ، أو التمزق، إلى احتباس البول.





- الحمل المرتبطة بالاحتباس البولي: عادةً ما يكون احتباس البول أثناء الحمل ناتجًا عن الرحم المتأثر الذي يتسبب في انسداد الصماخ الإحليلي الداخلي ، وغالبًا ما يكون ذلك عند الحمل لمدة 16 أسبوعًا.



