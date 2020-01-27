شعبة المستوردين: حجم التعاملات التجارية بين مصر والصين يتجاوز 15 مليار دولار.. فيديو

قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين ، إن خطوط الانتاج والتعاملات التجارية بين الصين والعالم سيتأثر بالسلب ليس على مصر فقط ولكن على جميع دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا كما ان حجم التعاملات التجارية بين الصين ومصر يتجاوز 25% من واردات مصر ويقدر بـ15او16 مليار دولار .





واضاف احمد شيحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دي إم سي ، أن هناك جزء كبير من المواد الخام نقوم باستيرادها من الصين وهذا سيؤدي إلى تعطيل خطوط الإنتاج في كثير من السلع التي يتم تصنيعها .





وأوضح أحمد شيحة، أن الوضع بين مصر والصين منتظم الى الان لان الطلبات التي تأتي إلى مصر تأخذ 21 يوم حتي تصل إلينا ولم يتوقف شىء حتى الآن .





وتابع أحمد شيحة: أن الصين لديها حركة تجارية سريعة جدا كما اننا مرتبطين بمعارض سنوية تبدأ من شهر 3 الي اخر شهر 4 .





واستكمل أحمد شيحة: أن الفيروس إذا انتشر سيكون هناك تأثير كبير جدا في التعاقدات التي قمنا بها وفي السلع التي تأتي إلينا من الصين .



