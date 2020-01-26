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رياضة

الشوط الأول .. ريال مدريد يتعادل سلبيا مع بلد الوليد

الأحد 26/يناير/2020 - 10:58 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ريال مدريد وبلد الوليد ، بالتعادل السلبي بين الفريقين ، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

كان ريال مدريد الأخطر في الشوط الأول ، وتمكن لاعبه كاسميرو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 ، لكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفار.

ويدخل ريال مدريد المباراة وفي رصيده 43 نقطة وحال الفوز أو التعادل سيتصدر جدول الترتيب، بعد هزيمة برشلونة من فالنسيا، بينما بلد الوليد يحتل المركز الخامس عشر في الليجا برصيد 22 نقطة.

ودخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، راموس، فاران، ناتشو.

خط الوسط: كاسيميرو، مودريتش، كروس، إيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، رودريجو.

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