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رياضة

محمود فتح الله: ضغط المباريات أجبرنا على إشراك البدلاء أمام رينجرز.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:21 ص
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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حسن العمدة
أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، أن ضغط المباريات أجبر الجهاز الفني على الدفع بالبدلاء أمام رينجرز في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

قال فتح الله في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الجهاز الفني كان يهدف لاستعادة اللاعبين الغائبين عن المشاركة خلال مباراة رينجرز اليوم.

تابع أن تحطيم الأرقام القياسية أمر يسعد الجهاز الفني لكن الحفاظ على حالة اللاعبين البدنية هو الأهم في الوقت الحالي خاصة وأن الفريق مقبل على مباراة في الدوري مع إف سي مصر ثم السفر إلى موريتانيا لمواجهة نواذيبو قبل العودة لمصر لاستئناف الدوري.

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