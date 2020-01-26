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رياضة

اخبار الزمالك.. حسم مصير عواد مع الفريق.. خديعة مازيمبي.. نقل مباراة الأبيض ووادي دجلة

الأحد 26/يناير/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاحد 26 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالآتي:


قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المسافرة إلى أنجولا للقاء أول أغسطس إلى المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.


تلقى نادي الزمالك إخطارا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بنقل مباراة الفريق أمام وادي دجلة إلى استاد القاهرة الدولى.

 كشف مصدر مقرب من بعثة مازيمبي الكونغولي أن الفريق لعب على التعادل في مواجهة الزمالك الأخيرة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا ولم يكن يطمعوا لتحقيق الانتصار من الأساس.


حسم مجلس إدارة نادي الزمالك مصير محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم منذ استبعاده من المباريات عقب مشاركته لآخر مرة مع الفريق أمام طلائع الجيش ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز الفريق العسكري بنتيجة 3-2.

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