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رياضة

مازيمبي خدع الزمالك قبل مواجهة دورى الأبطال.. تفاصيل

الأحد 26/يناير/2020 - 04:04 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مصدر مقرب من بعثة مازيمبي الكونغولي أن الفريق لعب على التعادل في مواجهة الزمالك الأخيرة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا ولم يكن يطمعوا لتحقيق الانتصار من الأساس.

وتعادل الزمالك مع مازيمبي سلبيًا مساء الجمعة الماضي في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن الفريق الكونغولي جاء لهدف واحد وهو التعادل حتى يضمن التأهل في المركز الأول فقط وتكون المواجهة الأخيرة بمثابة تحصيل حاصل.

وأضاف المصدر أن مبوتو نجم الفريق لم يكن مصابا ولكن الجهاز الفني فضل إراحته لعدم الحاجة إليه واللعب بخطة دفاعية من الأساس، بالإضافة إلى مشاركة كالابا مع نهاية اللقاء للاعتماد على التأمين الدفاعي.

وضمن مازيمبي والزمالك التأهل بشكل رسمي للدور ربع النهائي بعد تعادل زيسكو الزامبي مع أول أغسطس الأنجولي بالأمس.
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