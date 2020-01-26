موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد التعادل مع شوروسبري والتشكيل المتوقع

نجح فريق شوروسبري تاون، الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإنجليزي، في تحقيق التعادل أمام ضيفه ليفربول على ملعب "مونتكومري ميداو"، ليتم اللجوء لمباراة العودة على ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على فريق ويست هام يونايتد بالملعب "لندن"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، من المقرر أن تجمع بينهما مساء الأربعاء الموافق 29 يناير 2020.

وسيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي.

غيابات ليفربول

يفتقد فريق ليفربول لخدمات ساديو ماني وشيردان شاكيري للإصابة ومعهما جيمس ميلنر ونابي كيتا وناثان كلاين، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة لمباراة وست هام.

التشكيل المتوقع

وحسب تقارير صحفية إنجليزية سيدخل فريق ليفربول مباراة ويست هام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أليسون

الدفاع: أندي روبرتسون , فيرجيل فان دايك , جو جوميز , ألكسندر أرنولد

خط الوسط: تشامبرلين , فابينو , جوردان هندرسون

خط الهجوم: ديفوك أوريجي , روبيرتو فيرمينو, محمد صلاح