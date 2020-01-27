سيف الدرع يكشف لـ صدى البلد سر تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية.. فيديو





وقال الدرع في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "سر تتويجنا في البطولة ، التكتيكية في الأداء ، لدينا مدرب عالمي مشرفنا في الفرق الأوروبية ، يعرفون جيدًا ما لديهم ، يعطينا تعليمات خاصة لكل لاعب ، نحضر للبطولة منذ أكثر من عام".





وأضاف الدرع: "في بعض الأحيان ، تكون استضافة البطولة عبئًا على مستضيف البطولة ، وهذا ما حدث مع المنتخب التونسي ، عندما استطتعنا التقدم عليهم ،أصبح الجمهور عبئًا عليهم وليس دافعًا لهم ، فقمنا باستغلال ذلك ، واستطعنا الفوز في النهاية."





وأكمل الدرع: "منتخب تونس حاول كسب الحكم لصالحهم أثناء تأخرهم في المباراة ، لكن ذلك جاء معهم بصورة عكسية ، كانوا كثيري الاحتجاجات ، وطاقم التحكيم كان على مستوى جيد".





وأكمل: "نعمل خطوة بخطوة ، حصلنا على كأس العالم للناشئين ، برونزية كأس العالم للشباب، المركز الثامن في بطولة كأس العالم للكبار ، كل ذلك خطوات لتحقيق أكبر نجاح في بطولة كأس العالم 2021 على أرضنا".





يذكر أن المنتخب المصري تأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ، بعد فوزه على المنتخب التونسي بنتيجة 27-23 ، في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.





كشف سيف الدرع ، لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، عن سر تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية ، والتي أقيمت بتونس.