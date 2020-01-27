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رياضة

تفاصيل جديدة في وفاة كوبي براينت بـ حادث تحطم الطائرة

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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نور عادل
توفيت إحدى بنات أسطورة السلة الأمريكي كوبي براينت، أيضا، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الأحد أسفر عن مقتل نجم الـ(NBA) بمدينة كالاباساس.

وكان اللاعب الأسطوري في عالم كرة السلة في طريقه لحضور إحدى المباريات مع ابنته جيانا براينت (13 عاما) في مروحيته الخاصة التي تحطمت إثر ارتطامها بالأرض، وذلك حسبما كشفت مصادر عديدة.

كما أكد مكتب شريف لوس أنجلوس وفاة الأشخاص الثلاثة الآخرين الذين كانوا على متن الطائرة، بينما ما زال التحقيق جاريا لكشف ملابسات الحادث.

وحسبما أفاد موقع (TMZ) المختص بأخبار المشاهير، كان براينت يسافر على متن المروحية الخاصة به رفقة 4 أشخاص آخرين على الأقل، قبل أن تصطدم بالأرض وتلتهمها النيران.

ووصل رجال الإغاثة لموقع الحادث، حيث تم تأكيد عدم وجود ناجين في الحادث.

ويعد براينت أحد أساطير فريق لوس أنجلوس ليكرز وكرة السلة بشكل عام، بالنظر للأرقام القياسية التي حققها على مدار مسيرة ذهبية استمرت نحو 20 عاما، كما أنه توج مع المنتخب الأمريكي بذهبيتي أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012.
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