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أخبار العالم

كندا تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري لمقاطعة هوبي الصينية

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:46 ص
كندا تدعو مواطنيها
كندا تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري
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ا ش ا
دعا وزير الخارجية الكندي فرانسوا- فيليب شامباين أمس الأحد جميع الكنديين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى مقاطعة "هوبي" الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أن المسؤولين القنصليين الكنديين يراقبون الوضع وعلى اتصال مستمر مع السلطات المحلية.

وقال شامباين- في بيان - "سلامة وأمن الكنديين في الخارج هي على رأس أولوياتنا منذ 22 يناير، فرضت السلطات الصينية قيودا على السفر غير الضروري من وإلى مدينة ووهان بمقاطعة هوبى في الصين نتيجة انتشار فيروس كورونا"، مضيفا "نحن نتفهم مخاوف الكنديين في المنطقة واهتمامات عائلاتهم وأحبائهم... نحن على اتصال مع الكنديين الموجودين حاليا على أرض الواقع وتقديم المساعدة لهم".

وتابع "يقوم المسؤولون القنصليون الكنديون بمراقبة الموقف عن كثب وعلى اتصال بالسلطات المحلية وشركائنا الدوليين؛ لجمع المزيد من المعلومات وتقديم الدعم إلى أقصى حد ممكن... كندا ليس لها وجود قنصلي في ووهان".

وشدد شامباين على أن النصيحة للكنديين قائلا "تجنب السفر غير الضروري إلى مقاطعة هوبي بالصين، بما في ذلك مدن ووهان وهوانجانج وإيزو، بسبب القيود الشديدة المفروضة على السفر.... يجب على الكنديين التحقق من نصائح وإرشادات السفر".
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