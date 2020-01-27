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أخبار العالم

إسرائيل تعلن صد 800 هجوم إلكتروني على طائرات بوتين وبنس وغيرهما

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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شريف سيد
قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن قسم الإنترنت التابع لهيئة المطارات استطاع صد ما يقرب من 800 محاولة اختراق إلكتروني لقادة العالم أثناء إحيائهم ذكرى الهولوكست الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إٍسرائيل" تقرير نظام الدفاع الإلكتروني الذي قال إنه تمكن من صد هذه المحاولات القادمة من إيران وكوريا الشمالية وروسيا وبولندا، واستهدفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وغيرهم.

وأضاف البيان أن: " الهجمات كانت موجهة إلى المطار والطائرات، وكانت تهدف إلى تعطيل مسارات الطيران لأكثر من 60 طائرة تحمل رؤساء الدول والملوك والرؤساء". 

جاء هذا الإعلان بعد أسبوعين فقط من قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 يناير والذي وضع البنية التحتية للطيران في إسرائيل تحت حماية الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهو قسم من مكتب رئيس الوزراء ينسق الدفاعات الإلكترونية.

واستجابت الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى للتهديد في السنوات الأخيرة بزيادة الاستثمار في الدفاعات الإلكترونية لهذه الأنظمة بشكل كبير.

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