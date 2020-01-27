كارثة في البرازيل بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.. صور وفيديو

أسفرت الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب شرق البرازيل عن مقتل 37 شخصا، وذلك عقب الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد.





وقال مسؤول الدفاع المدني وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن 25 شخصا في عداد المفقودين، وتم إجلاء 2600 من منازلهم في ولاية ميناس جيرايس، عقب الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد لمدة 48 ساعة.





وسجات مدينة بيلو هوريزونتي، أكبر كمية أمطار خلال 24 ساعة فقط، حيث وصلت لـ 6.7 بوصة، وهي أعلى نسبة هطول للأمطار في 110 سنوات.





وأعلنت زيما حالة الطوارئ في 47 مدينة، وهو إجراء يهدف إلى تسهيل المساعدات الفيدرالية في حالات الكوارث.





كما أصدر مرسومًا لمدة ثلاثة أيام حداد رسمي على القتلى في الفيضانات والانهيارات الأرضية.





من المتوقع هطول أمطار أكثر في ولاية ميناس جيرايس وكذلك في أجزاء أخرى من البرازيل ، بما في ذلك ريو دي جانيرو وساو باولو.



