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أخبار العالم

العراق: مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين في هجوم على خيام المتظاهرين بالناصرية

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:52 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي بأن مجهولين قاموا فجر اليوم الاثنين بالهجوم على خيام المتظاهرين في ساحة الحبوبي بالناصرية جنوبي البلاد ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين.

وقال المصدر الأمني ـ حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية ـ إن المجهولين قاموا خلال هجومهم بإحراق خيام المعتصمين في ساحة الحبوبي، مضيفا أن الموقف الأمني في بغداد تضمن استمرار توافد المحتجين في ساحات التظاهر "التحرير والخلاني ونفق التحرير والسعدون" دون أي خروقات.

وأضاف أن حالات الاختناق في ساحات التظاهر ببغداد جراء استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بلغت تسعة أشخاص، مشيرا إلى أن بعض الحالات خطرة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد.
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