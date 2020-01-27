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أخبار العالم

الصين: مصدر فيروس كورونا الجديد سوق للمأكولات البحرية في ووهان

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:51 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها أن 33 عينة من بين 585 عينة تم جمعها من سوق للمأكولات البحرية في مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبي" وسط البلاد جاءت إيجابية بالنسبة للسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" التي تسببت في تفشي الالتهاب الرئوي في المدينة وانتشاره في شتى أنحاء الصين.

وذكر المركزفي بيان اليوم أن العينات الإيجابية للفيروس وجدت في 22 كشكا وشاحنة قمامة في السوق، وأن 9ر93% من العينات كانت موجودة في الجزء الجنوبي من سوق المأكولات البحرية في "ووهان" حيث تنشط تجارة الحيوانات البرية غير المشروعة.

وأضاف أن الحالات الأولى المؤكد إصابتها بالفيروس في "ووهان" ترتبط بشكل وثيق بسوق المأكولات البحرية، ويعتقد أن الخفافيش هي حامل الفيروس وانتقل منها إلى البشر عن طريق وسيط لم يتم التأكد منه بعد.

ويؤكد خبراء المركز أن تعقب مصدر الفيروس والسيطرة عليه وتحديد المضيف للفيروس هي مفاتيح مهمة للسيطرة على انتقال الفيروس المستمر من الحيوانات إلى البشر.

من جهتها، ذكرت وزارة المالية الصينية أن الدوائر المالية على جميع المستويات في الصين رصدت إجمالي 2ر11 مليار يوان (نحو 6ر1 مليار دولار) حتى الآن للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، موضحة أن الأموال التي تم رصدها استخدمت بشكل أساسي في العلاج الطبي وشراء المعدات الطبية ولوازم السيطرة على الوباء، وأن الصين ستعزز الجهود لضمان توفير الدعم التمويلي الكافي للوقاية من الوباء والسيطرة عليه.

كما أصدرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية منشورا يطالب بتعليق السفر بجميع أنحاء البلاد، في جهود من شأنها تقليل توافد المسافرين وسط تفشي فيروس كورونا الجديد.

وطالبت الوزارة وكالات السفر ومقدمي خدمات السفر الإلكترونية بإلغاء الرحلات الجماعية وعروض السفر التي تشمل تذاكر الطيران والفنادق، لافتة إلى أنه يمكن للمجموعات المسافرة التي غادرت بالفعل استكمال رحلتها كما هو مقرر لها، ولكن يتعين الانتباه الشديد لصحة المسافرين وينبغي اتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على صحتهم.
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