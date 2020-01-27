AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي يهنئ المصريين والمنتخب الوطني لكرة اليد لحصوله على كأس الأمم الإفريقية.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:05 ص
السيسي
السيسي
Advertisements
البهى عمرو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الاثنين.


بوابة الأهرام

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والمنتخب الوطنى لكرة اليد لحصوله على كأس الأمم الإفريقية


اليوم السابع

وزارة الكهرباء تحصل مليار جنيه إلكترونيا كمستحقات فواتير فى ديسمبر الماضى


الوطن

الخارجية: طاقم السفارة بالصين سيكون آخر المغادرين حال تدهور الوضع


صدى البلد

لمواجهة فيروس كورونا.. قرار عاجل من الحكومة الصينية


الشروق

وزير الأوقاف يفتتح مشروع الـ 100 عالم لتدريب الأئمة والوعظات


أخبار اليوم

البنك المركزي يكشف تراجع إجمالي الدين العام المحلى


المصري اليوم

الأهلى يفوز على النجم الساحلى بهدف أجايي ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعظيم سلام للمنتخب الأوليمبي يتصدر نشرة صباح البلد

السيسي يوجه ببلورة نهج متكامل لتحقيق نهضة زراعية وطنية.. يتصدر نشرة صباح البلد

السيسي يهنىء الشعب المصري بفوز منتخب اليد بأمم أفريقيا والتأهل لأولمبياد طوكيو

الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بفوزه بكأس الأمم الأفريقية.. شاهد

أحمد الأحمر يتسلم كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

أحمد موسى يهنئ منتخب مصر لكرة اليد بتتويجه بكأس إفريقيا.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد فوز الأهلي على النجم الساحلي.. مؤمن زكريا يوجه رسالة لجمهور الأهلي

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يطالب بفتح تحقيق فى أحداث شغب مباراة مصر وتونس.. أحمد منصور مذيع الجزيرة يصف تنظيم الإخوان بـ الوهم

لمواجهة فيروس كورونا.. قرار عاجل من الحكومة الصينية

أهم الأخبار ليلا .. زينة تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأت عن علاقتها بأحمد عز .. صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الهلال.. قرار عاجل من الصين بخصوص كورونا

ذهبي وأسود وأبيض.. أحلام تتألق بـ 5 فساتين في حفلها بالسعودية

حمدي فتحي يكشف موعد عودته للملاعب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد تراجعها 35 ألف جنيه.. صور

كيا فى أزمة والسبب ارتفاع الطلب على تيلورايد.. صور

سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور