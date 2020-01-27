السيسي يهنئ المصريين والمنتخب الوطني لكرة اليد لحصوله على كأس الأمم الإفريقية.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الاثنين.





بوابة الأهرام

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والمنتخب الوطنى لكرة اليد لحصوله على كأس الأمم الإفريقية





اليوم السابع

وزارة الكهرباء تحصل مليار جنيه إلكترونيا كمستحقات فواتير فى ديسمبر الماضى





الوطن

الخارجية: طاقم السفارة بالصين سيكون آخر المغادرين حال تدهور الوضع





صدى البلد

لمواجهة فيروس كورونا.. قرار عاجل من الحكومة الصينية





الشروق

وزير الأوقاف يفتتح مشروع الـ 100 عالم لتدريب الأئمة والوعظات





أخبار اليوم

البنك المركزي يكشف تراجع إجمالي الدين العام المحلى





المصري اليوم

الأهلى يفوز على النجم الساحلى بهدف أجايي ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال