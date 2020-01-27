بعد ارتدائها عقد بـ 120 مليونا .. أسعار صادمة لـ إطلالات و مجوهرات أحلام ..صور

أثارت الفنانة الخليجية أحلام حالة من الدهشة و الجدل بعد ظهورها مساء يوم الجمعة خلال إحيائها حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات موسم الرياض بمجوهرات ملفته تقدر قيمتها بـ7 ملايين دولار أمريكي، من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة.
فكان إحدى هذه المجوهرات عقد مصنوع من الزمرد الأخضر والماس الأصفر، وبلغ سعره 28 مليون ريال سعودي، أي ما يقرب من 120 مليون جنيه مصري.
ولم تكن هذه المرة الأولى التى تثير فيها الفنانة أحلام جدلا بسبب مجوهراتها أو إطلالاتها باهظة الثمن، فاعتادت أحلام على إقتناء الأشياء الثمينة و الفخامة التى تخطف الأنظار بها دائما.
ظهرت أحلام فى إحدى جلسات التصوير بسالوبيت من دار الأزياء العالمية ديور، وبلغت تكلفة إطلالة أحلام 7934 ريالا سعوديا، أى ما يقرب من 35 ألف جنيه مصرى.
خطفت أحلام الأنظار بفستان أبيض وحذاء اسود ، ونسقت مع هذه الاطلالة حقيبة صغيرة من السلاسل و بعض الاكسسوارات الغجرية،
وكان سعر الفستان 90 ألف جنيه، والحذاء 27 ألف جنيه والحقيبة 25 ألف جنيه.
تألقت أحلام فى إحدى حلقات THE VOICE بإطلالة من توقيع دار الأزياء العالمية alexander mcqueen، مرتدية جيبة متوسطة الطول باللون الروز، وبلغت تكلفتها ١٦٤٠ يورو، مع بلوزة من نفس اللون مصنوعة من القماش الستان ب ٨٢٠ يورو، و نسقت معهما بليزر كاروهات أنيق بلغت تكلفته ٢١٣٥ دولارا، فيما انتعلت حذاء أنيقا باللون الروز أيضا وبلغ ١٥٢٥ دولارا، وتزينت بمجوهرات ألماسية من boucheron، حيث ارتدت عقد ابيض بلغ 166 دولارا، مع أقراط متوسطة الحجم بلغت ١٢٩٠٠ دولار، فيما ارتدت خاتم أنيق ٣٧٠٠٠ دولار.
ظهرت أحلام فى إحدى المناسبات بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز وبلوفر بلون الأوف وايت، ونسقت معهما بالطو طويلا وأنيقا مما منحها إطلالة جذابة و مميزة، وانتعلت أحلام بوت طويلا للغاية يصل أعلى الركبة من دار الأزياء العالمية Gucci، وقد وصل سعره 1790 دولارا، أى ما يقرب من 28,819 جنيها.
تزينت أحلام فى إحدى حلقات ذا فويس بمجوهرات أنيقة من Messika Paris، وقد زادت هذه المجوهرات من فخامة إطلالتها، حيث ارتدت أقراطا بلغت تكلفتها 65,950 ريالا سعوديا، وخاتما ألماس بــ ـ55,763 ، وخاتما آخر بلغ 7,225، وتزينت بعقد حول الرقبة بلغ 387,920 ريالا سعوديا.