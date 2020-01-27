بعد ارتدائها عقد بـ 120 مليونا .. أسعار صادمة لـ إطلالات و مجوهرات أحلام ..صور

أثارت الفنانة الخليجيةحالة من الدهشة و الجدل بعد ظهورها مساء يوم الجمعة خلال إحيائها حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات موسم الرياض بمجوهرات ملفته

فكان إحدى هذه المجوهرات

عقد مصنوع من الزمرد الأخضر والماس الأصفر، وبلغ سعره 28 مليون ريال سعودي، أي ما يقرب من 120 مليون جنيه مصري.





أحلام جدلا بسبب مجوهراتها أو إطلالاتها باهظة الثمن، فاعتادت أحلام على إقتناء الأشياء الثمينة و الفخامة التى تخطف الأنظار بها دائما. ولم تكن هذه المرة الأولى التى تثير فيها الفنانةجدلا بسبب مجوهراتها أو إطلالاتها باهظة الثمن، فاعتادت أحلام على إقتناء الأشياء الثمينة و الفخامة التى تخطف الأنظار بها دائما.



