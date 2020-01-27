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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 27 -1 - 2020

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
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شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 27 – 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح"، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.


أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 5 جنيهات

البطاطس: 5 جنيهات

الخيار: 7 جنيهات

البسلة: 12 جنيهًا

الجزر: 3.5 جنيه

البصل: 6.5 جنيه

الفاصوليا: 12 جنيها

الكابوتشى: 3.5 جنيه

 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال: 7.5 جنيه

جوافة: 7.5 جنيه

الموز: 10 جنيهات

الفراولة: 12 جنيهًا


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