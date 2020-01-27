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فن

وائل جسار يحيى حفل عيد الحب فى مدينة نصر

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:27 ص
وائل جسار
وائل جسار
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شيرى نبيل
يحيى المطرب اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب،يوم الجمعة 14 من شهر فبراير المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر.

ويقدم وائل جسار خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة منها، "مهما تقول"،"نخبى ايه"،"غريبة الناس"،"مشيت خلاص"،"أنا بنسحب"، "يا روحى غيبى"، "بتوحشينى"، "اعذرينى يوم زفافك".

وقدم مؤخرا النجم وائل جسار أغنية " غربة حب" وهى تتر مسلسل " ختم النمر" الذي عرض على شاشة on e من كلمات منه عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، كما قدم حفلا غنائيا ناجحًا بمشاركة وائل كفوري، ونانسي عجرم، خلال فاعلات موسم الرياض برعاية هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

"ختم النمر" يعد البطولة الأولى المطلقة لـ أحمد صلاح حسني، ويشارك فى بطولته كل من نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة.

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