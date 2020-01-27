رئيس جامعة بني سويف: صيانة دورية للمدن الجامعية خلال إجازة منتصف العام

ووجه رئيس الجامعة جميع عمداء الكليات والمعاهد بسرعة الانتهاء من الجداول الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني للأقسام العلمية والبرامج الجديدة وإعلانها للطلاب عبر المواقع الإلكترونية للكليات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل منهم.





































وتابع الدكتور منصور، عمليات التصحيح داخل كنترولات الكليات، مطالبًا بإعلان نتائج الامتحانات في المواعيد المقررة لها، بعد أن تم تطبيق التصحيح الإلكتروني للامتحانات بمعظم كليات الجامعة، ما يساهم في إعلان نتائج الطلاب بشكل سريع وذلك في إطار الحرص على مصلحة الطلاب.