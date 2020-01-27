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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: صيانة دورية للمدن الجامعية خلال إجازة منتصف العام

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:00 ص
جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف
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محمد عبدالحليم
وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بسرعة البدء في الصيانة الدورية للمدن الجامعية خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي وإمداد المدن بالتجهيزات الفنية ومستلزمات الإعاشة، وإجراءات السلامة؛ لتوفير مناخ ملائم للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، كما تابع ما وصلت اليه صيانة القاعات والمباني والأجهزة، وتجهيزات المعامل والمكتبات داخل المعاهد والكليات.

ووجه رئيس الجامعة جميع عمداء الكليات والمعاهد بسرعة الانتهاء من الجداول الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني للأقسام العلمية والبرامج الجديدة وإعلانها للطلاب عبر المواقع الإلكترونية للكليات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل منهم.


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وتابع الدكتور منصور، عمليات التصحيح داخل كنترولات الكليات، مطالبًا بإعلان نتائج الامتحانات في المواعيد المقررة لها، بعد أن تم تطبيق التصحيح الإلكتروني للامتحانات بمعظم كليات الجامعة، ما يساهم في إعلان نتائج الطلاب بشكل سريع وذلك في إطار الحرص على مصلحة الطلاب.

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