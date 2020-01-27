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تعليم

جامعة حلوان تنظم دورات عزف وغناء دورات تدريبية بكلية التربية الموسيقية بالزمالك

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:04 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بالزمالك عن فتح باب التقديم لعدد من الدورات التدريبيه المختلفة التي تقام بالكليه كل ٣ أشهر وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور كرم ملاك عميد الكلية وإشراف الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور هيثم نظمي مدير المركز. 


تأتي هذه الدورات في إطار دور الكلية المجتمعي لتقديم الخدمات التعليمية  والفنية المختلفة التي تساهم في إثراء الروح والوجدان حيث تعد الموسيقى رافدا هاما من روافد إشعار  الفرد بالسعادة والبهجة والسرور والانسجام النفسي والروحى، وتساعده على تنظيم عواطفه والاسترخاء.

وتتضمن هذه الدورات العزف على جميع الآلات الموسيقية ودورات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودورات هندسه الصوت ، وتعليم موسيقى الجاز، وتعليم الدرامز مع الفنان العالمي أحمد ربيع، ودورات دار العود وبيت الغناء، واستديو التسجيلات الصوتيه، وتدريس مناهج كلية ترينتي Trinity college التابعة الملكة المتحده البريطانية.
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