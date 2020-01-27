جامعة حلوان تنظم دورات عزف وغناء دورات تدريبية بكلية التربية الموسيقية بالزمالك

أعلنت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بالزمالك عن فتح باب التقديم لعدد من الدورات التدريبيه المختلفة التي تقام بالكليه كل ٣ أشهر وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور كرم ملاك عميد الكلية وإشراف الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور هيثم نظمي مدير المركز.









تأتي هذه الدورات في إطار دور الكلية المجتمعي لتقديم الخدمات التعليمية والفنية المختلفة التي تساهم في إثراء الروح والوجدان حيث تعد الموسيقى رافدا هاما من روافد إشعار الفرد بالسعادة والبهجة والسرور والانسجام النفسي والروحى، وتساعده على تنظيم عواطفه والاسترخاء.



