AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يكلف بإحداث نقلة حقيقية فى جودة الطرق والنظافة بالقاهرة والجيزة

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية البالغة لتسريع وتيرة إنجاز المشروعات فى القاهرة الكبرى، من خلال خطط تنفيذية غير تقليدية، تتواكب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة من مشروعات غير مسبوقة تستهدف تغيير شكل الحياة فى القاهرة، واستعادة رونق هذه العاصمة التاريخية التى تحظى بمكانة عالمية. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه مدبولي، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة. 

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن مدبولي أكد أن الدولة لم تبخل على الإنفاق على مجالات التنمية فى القاهرة، من خلال مشروعات تطوير المحاور والطرق، القضاء على العشوائيات، نقل المدابغ، وبناء المساكن، كما يقوم محافظا الجيزة والقاهرة بجهود كبيرة من خلال تواجدهما فى المواقع الميدانية بشكل مكثف وحتى وقت متأخر كل يوم، لكن يظل هنالك، بالرغم من كل هذا، حاجة للمزيد من العمل والجهد حتى يظهر للمواطن أثر هذا التطوير، لا سيما مع الكثافة السكانية للقاهرة الكبرى التى يقطنها نحو 18٪؜ من سكان مصر.  

وأضاف رئيس الوزراء أن ما يلحظه خلال تنقله بين مناطق مختلفة فى القاهرة أثناء تحركاته اليومية يشير إلى أهمية تكثيف الجهد خلال المرحلة المقبلة، لإحداث نقلة حقيقية يشعر بها المواطن على صعيد جودة الطرق، والنظافة، وغيرها من الملفات لصيقة الصلة بحياة المواطن اليومية. 

وكلف رئيس الوزراء بقيام محافظى الجيزة والقاهرة بسرعة عرض خطة عمل تنفيذية عاجلة، تتضمن الجداول الزمنية، وتكاليف التنفيذ، للمشروعات ذات الأولوية للمواطن، مع الاستعانة بخبرات المراكز البحثية وكليات الهندسة والتخطيط العمراني لجامعتي القاهرة وعين شمس، من أجل وضع حلول مبتكرة تراعى محدودية الموارد، وتسهم فى الوقت ذاته فى تحقيق المستهدفات فى أقصر فترة ممكنة، على أن يتم العرض على رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، حتى يتسنى البدء فى التنفيذ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى مدبولى: تطوير 140 قرية مصرية فقيرة بنهاية العام المالي الحالي

لتخفيف معاناة المواطن.. رئيس الوزراء: نسير بقوة في طريق الميكنة.. فيديو

كامل الوزير يشهد بروتوكولا بين هيئة الطرق والنقل البري وبنكي الأهلي ومصر لتطوير الدائري

السيسى يوجه بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تحديث منظومة النقل بشكل شامل

رئيس الوزراء يتفقد أعمال إزالات المدابغ ومجرى العيون

شدد على تشغيله وفقا للمعايير العالمية.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

بعد ارتدائها عقد بـ 120 مليونا .. أسعار صادمة لـ إطلالات و مجوهرات أحلام ..صور

لا تغرنكم شمس النهار..الأرصاد: درجات الحرارة ليلا أقل من الصفر بهذه المناطق ..فيديو

محافظة القاهرة تزف بشرى سارة للشباب يوم 3 فبراير.. تفاصيل

هل لمس العورة أثناء الوضوء يبطله ؟ الإفتاء توضح

شاهد| اللقطات الأولية لخروج طائرة إيرانية عن مسارها

رجل قوي أعاد لي شبابي.. مسنة بريطانية تقع في غرام شاب مصري.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في The Voice Kids

أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم بعد التراجع الاخير.. صور

بعد ارتدائها عقد بـ 120 مليونا .. أسعار صادمة لـ إطلالات و مجوهرات أحلام ..صور