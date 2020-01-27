رئيس الوزراء يكلف بإحداث نقلة حقيقية فى جودة الطرق والنظافة بالقاهرة والجيزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية البالغة لتسريع وتيرة إنجاز المشروعات فى القاهرة الكبرى، من خلال خطط تنفيذية غير تقليدية، تتواكب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة من مشروعات غير مسبوقة تستهدف تغيير شكل الحياة فى القاهرة، واستعادة رونق هذه العاصمة التاريخية التى تحظى بمكانة عالمية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه مدبولي، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة.





وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن مدبولي أكد أن الدولة لم تبخل على الإنفاق على مجالات التنمية فى القاهرة، من خلال مشروعات تطوير المحاور والطرق، القضاء على العشوائيات، نقل المدابغ، وبناء المساكن، كما يقوم محافظا الجيزة والقاهرة بجهود كبيرة من خلال تواجدهما فى المواقع الميدانية بشكل مكثف وحتى وقت متأخر كل يوم، لكن يظل هنالك، بالرغم من كل هذا، حاجة للمزيد من العمل والجهد حتى يظهر للمواطن أثر هذا التطوير، لا سيما مع الكثافة السكانية للقاهرة الكبرى التى يقطنها نحو 18٪؜ من سكان مصر.





وأضاف رئيس الوزراء أن ما يلحظه خلال تنقله بين مناطق مختلفة فى القاهرة أثناء تحركاته اليومية يشير إلى أهمية تكثيف الجهد خلال المرحلة المقبلة، لإحداث نقلة حقيقية يشعر بها المواطن على صعيد جودة الطرق، والنظافة، وغيرها من الملفات لصيقة الصلة بحياة المواطن اليومية.





وكلف رئيس الوزراء بقيام محافظى الجيزة والقاهرة بسرعة عرض خطة عمل تنفيذية عاجلة، تتضمن الجداول الزمنية، وتكاليف التنفيذ، للمشروعات ذات الأولوية للمواطن، مع الاستعانة بخبرات المراكز البحثية وكليات الهندسة والتخطيط العمراني لجامعتي القاهرة وعين شمس، من أجل وضع حلول مبتكرة تراعى محدودية الموارد، وتسهم فى الوقت ذاته فى تحقيق المستهدفات فى أقصر فترة ممكنة، على أن يتم العرض على رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، حتى يتسنى البدء فى التنفيذ.