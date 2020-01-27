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رياضة

سيدات سلة الأهلي يختتم استعداده لمواجهة سبورتنج

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يختتم الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالأهلي تدريباته في السابعة مساء اليوم، على صالة النادي بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة فريق سبورتنج غدا الثلاثاء ضمن منافسات دوري السوبر.

وتقام المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، ومواصلة عروضه القوية في البطولة.

ومن المنتظر أن تعود اللاعبة شاكيلا للمشاركة مع الفريق أمام فريق سبورتنج بعد اكتمال شفائها من الإصابة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وكان فريق سيدات السلة بالأهلي قد حقق الفوز على الصيد في المباراة الماضية بنتيجة 71-59، في إطار منافسات دوري السوبر.
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