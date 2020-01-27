AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

يهرب المهاجرين.. ضبط صاحب شركة بالإسكندرية بحوزته أوراق مزورة

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:51 ص
المتهم
المتهم
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة.
  
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص (صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية – سبق اتهامه فى قضايا أموال عامة ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا)، بمزاولة نشاط غير مشروع فى تسهيل عمليات هجرة غير شرعية إلى بعض الدول الأجنبية، باستخدام أوراق ومستندات مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية لإدخال الغش والتدليس على الجهات المعنية، واستخراج تأشيرات سفر لهم لتهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا لمعلومات، أمكن ضبطــه وبتفتيش مسكــنه عثر على (2 طابعة ألوان مزودة بجهاز سكانر ماكينة لتقطيع الأوراق – وحدة تخزين بيانات "فلاشة" تحتوى على العديد من الأختام والمستندات المزورة الدالة على ارتكابه الجريمة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأسعار من 50 إلى 150 ألف جنيه.. الداخلية تضبط عصابة هجرة غير شرعية

حوادث اليوم.. قفز من شرفة الشقة.. ضبط شخصين احتجزا آخر ووقّعاه على إيصالات أمانة بالإكراه.. سلف ودين بخدعة الآثار .. ضبط 5 أشخاص اختطفوا تاجرا وطلبوا فدية

سقوط تشكيل عصابى دولى لتنظيم الهجرة غير الشرعية بالبحيرة

ضبط شخص لقيامه بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية للدول الأوروبية

ضبط طبيب بشري بالإسكندرية حاول استخراج تأشيرة بمستندات مزورة

ضبط طبيب قدم أوراق مزورة لمحاولة السفر إلى دولة عربية

ترشيحاتنا

مجلس الدولة يحظر ارتداء النقاب لـ عضوات هيئة التدريس بالقاهرة

دعاء سعة الرزق من القرآن.. آية قرآنية رددها نبي الله موسى فانفرجت في الحال فورا

بسبب البرد القارس.. سعودي يقدم عرضا مغرِيا لموظفيه.. صورة

حبس كويتي استقدم عشرات المصريين للعمل مقابل 1500 دينار للفرد دون طبع إقامات لهم

أول تعليق لـ روسيا بعد قصف السفارة الأمريكية في بغداد

سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على قيمة بيع سيارات الممثل الراحل بول ووكر

طريقة تحضير مقززة.. شوربة الخفافيش السبب في مرض كورونا

باليورو وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في The Voice Kids