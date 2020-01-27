لو أنت مجند سابق.. استخرج المستندات الخاصة بتأدية الخدمة العسكرية من الإنترنت

اطلقت وزارة الداخلية خدمات جماهيرية إلكترونية وهى استخراج (تصريح السفر – بدل فاقد/تالف لشهادة إنهاء الخدمة – شهادة الخبرة) للمواطنين السابق تأديتهم الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية عبر بوابة الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مدعومة بآليات الدفع والتحصيل الإلكترونى ، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة اطلقت وزارة الداخلية خدمات جماهيرية إلكترونية وهى استخراج (تصريح السفر – بدل فاقد/تالف لشهادة إنهاء الخدمة – شهادة الخبرة) للمواطنين السابق تأديتهم الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية عبر بوابة الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مدعومة بآليات الدفع والتحصيل الإلكترونى ، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة اضغط هنا

ذلك إستمرارًا لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، تحقيقًا لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.



