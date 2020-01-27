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حوادث

لو أنت مجند سابق.. استخرج المستندات الخاصة بتأدية الخدمة العسكرية من الإنترنت

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:14 م
استخرج المستندات
استخرج المستندات اللازمة لتأدية الخدمة العسكرية
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مصطفى الرماح
 اطلقت وزارة الداخلية خدمات جماهيرية إلكترونية وهى استخراج (تصريح السفر – بدل فاقد/تالف لشهادة إنهاء الخدمة – شهادة الخبرة) للمواطنين السابق تأديتهم الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية عبر بوابة الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مدعومة بآليات الدفع والتحصيل الإلكترونى ، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة اضغط هنا
 
ذلك إستمرارًا لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، تحقيقًا لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر.
لو أنت مجند سابق.. استخرج المستندات الخاصة بتأدية الخدمة العسكرية من الإنترنت
لو أنت مجند سابق.. استخرج المستندات الخاصة بتأدية الخدمة العسكرية من الإنترنت
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