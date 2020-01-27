غموض وتضارب في التصريحات بشأن تحطم طائرة في أفغانستان.. ما السر ؟

يكتنف الغموض حادث تحطم طائرة في مقاطعة غزني الشرقية بأفغانستان، وذلك وسط تضارب تصريحات المسؤولين بشأنها، وعدم ظهور تفاصيل عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها والخسائر، وما إذا كانت طائرة ركاب أم عسكرية.





ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، سقطت الطائرة في منطقة "ده ياك" بمقاطعة غزني، جنوب غرب العاصمة كابول، حيث تتمتع تلك المنطقة بتواجد قوي لحركة طالبان.





وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية، سقوط الطائرة في مقاطعة غزني الشرقية، دون ذكر أي تفاصيل، لكن في البداية قال مسؤولون محليون إنها كانت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفغانية أريانا.





لكن نفت الخطوط الجوية الأفغانية "أريانا" هذه الأنباء، بعد ذلك، وقالت في بيان على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الأفغانية أريانا غير صحيح، كل الرحلات الجوية وصلت إلى وجهتها بسلام".





فيما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن الطائرة تابعة للجيش الأفغاني وليس لخطوط طيران "أريانا" الحكومية الأفغانية، ولم تعلق وزارة الدفاع على الأمر حتى الآن.





بينما قال مصدر إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة طالبان، وتم إرسال قوات خاصة إلى المنطقة.





وذكر خالقاد أكباري، عضو مجلس الولاية، أن الطائرة التي تحطمت في منطقة "ده ياك" في غزني هي طائرة ركاب، مناشدًا الحكومة المساعدة.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال متحدث باسم الحكومة الأفغانية إن "تحطم الطائرة أسفر عن مقتل بعض الأشخاص، لكن لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الضحايا حتى الساعة".





وبعد ذلك خرج حاكم ولاية غزني، شرقي أفغانستان، وحيد الله كليمزاي، اليوم الاثنين، مؤكدا في تصريحات أن الطائرة التي تحدثت التقارير عن سقوطها في الولاية قد تكون تابعة لشركة أجنبية.





ونقلت محطة "أريانا" الأفغانية عن كليمزاي، قوله إن "الطائرة لا تنتمي لأي شركة محلية، ومن المحتمل أنها تتبع خطوطا جوية أجنبية"، وتابع أن "الطائرة احترقت بالكامل ولا يظهر عليها أي علامة للتعرف على الشركة التي تتبعها".





بينما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قوله إن الحركة تحقق في التقارير عن تحطم الطائرة دون أن يعطي تفاصيل إضافية.