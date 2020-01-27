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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يبحث تفعيل خطة التنمية السياحية

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى و علاء المنياوى
عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لقاء موسعًا مع قيادات الهيئة العامة للتنمية السياحية  بحضور سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى الآثار.

وأكد على شكره وتقديره للعاملين على ما يتم بذله من جهد كبير في تنمية وتنويع منتج السياحة المصري بقطاعات التنمية بصفة عامة وعلى دعم المستثمرين بقطاع السياحة، كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تفعيل خطة التنمية السياحية وخطة الوزارة في جذب مجموعة استثمارات جديدة بقطاع السياحة المصري من خلال طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتميزة لتشمل فنادق ومنتجعات سياحية وبيوت إجازات بمنطقة هضبة الطود بالأقصر لخدمة السياحة الأوروبية خلال فصل الشتاء وربطها بشكل مباشر بالمنطقة الأثرية ذات الشهرة العالمية بمدينة الأقصر، وكذلك مجموعة من الفرص الاستثمارية بجنوب البحر الأحمر والساحل الشمالي لبحيرة قارون بالفيوم.


كما استعرض وزير السياحة والاثار نتائج اللقاءات التي تم عقدها مع بعض المستثمرين في القطاع السياحي ورؤساء اتحادات الغرف السياحية حول المشكلات التى تواجه القطاع والقرارات التي تم اتخاذها من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي المصري، حيث تم تشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء واصفًا إياها بالخطوة الناجحة والتاريخية لحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين ودفع عجلة العمل بالقطاع السياحي.


وخلال اللقاء أكد العناني على أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا بين الهيئة العامة للتنمية السياحية والمجلس الأعلى للآثار من أجل تقديم برامج سياحية جديدة متكاملة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا دائمة للتنسيق المتكامل وتذليل أية صعوبات في هذا الشأن.

كما لفت إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والعاملين في القطاع السياحي لدفع سير العمل به، فضلا عن الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، وذلك اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.

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