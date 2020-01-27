تأجيل محاكمة المطربة بوسي في التهرب الضريبي لإتمام التصالح

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، تأجيل محاكمة المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب، لجلسة 24 فبراير لتقديم ما يفيد التصالح.

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