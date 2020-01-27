البنك المركزي: ارتفاع استثمارات أوروبا بمصر لـ2.4 مليار دولار في الربع المالي الأول

ارتفعت جملة استثمارات الاتحاد الأوروبي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لـ 2.4 مليار دولار مقارنة بـ1.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له بفارق مليار دولار واحد بنسبة 74%.





كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن استثمارات الاتحاد الأوربي سجلت خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري نحو 4.2 مليار دولار بنمو بلغ 57%.

وتخارجت الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019 /2020 بنحو 13.6 % لتسجل 1.91 مليار دولار مقابل 2.212 مليار دولار خلال الربع السابق له ، منوها إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر سجلت 352ر2 مليار دولار مقارنة 1.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ومقابل 1.4 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق 2018 -2019.

وأوضح المركزي أن استثمارات "المملكة المتحدة " جاءت في المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر بما قيمته 1.3 مليار دولار، تلتها الاستثمارات البلجيكية بقيمة 683.4 مليون دولار.

و بلغ حجم الاستثمارات الهولندية 216.6 مليون دولار، وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية نحو 108 مليون دولار ،كما بلغت استثمارات إيطاليا 70.5 مليون دولار، وبلغ حجم الاستثمارات الإيرلندية ما قيمته 26.4 مليون دولار، والاستثمارات الإسبانية نحو 22.3 مليون دولار.

وبلغ حجم استثمارات الدول العربية بمصر بلغت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 824.3 مليون دولار، منها استثمارات إماراتية بنحو 314.7 مليون دولار، واستثمارات كويتية بنحو 120.2 مليون دولار، وسجلت الاستثمارات البحرينية نحو 110.2 مليون دولار، والاستثمارات السعودية بنحو 69.3 مليون دولار.

ووصل حجم استثمارات الولايات المتحدة بمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 583.5 مليون دولار، وسجلت استثمارات باقي دول العالم الأخرى استثمارات بما قيمته 396.5 مليون دولار منها استثمارات سويسرية بما قيمته 67.8 مليون دولار واستثمارات صينية بنحو 47 مليون دولار، واستثمارات كورية بما قيمته 22.7 مليون دولار، واستثمارات كندية بما قيمته 17.2 مليون دولار، واستثمارات يابانية بنحو 10.2 مليون دولار، وسجلت الاستثمارات الهندية ما قيمته 9.3 مليون دولار.