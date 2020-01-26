البنك المركزي: 23 مليار دولار قيمة حجم تجارة مصر خلال 3 شهور

أعلن البنك المركزي المصري ، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم تراجع بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019 /2020 ليبلغ 23 مليار دولار منها 15.9 مليار دولار واردات، و 12ر7 مليار دولار صادرات، مقارنة بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 2ر23 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2018 /2019، منها 5ر16 مليار دولار واردات و7ر6 مليار دولار صادرات.





وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم /الأحد/ أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين (14 دولة تستحوذ على 60% من إجمالي حجم التبادل التجاري) ارتفع ليبلغ نحو 15ر14 مليار دولار، مقارنة بنحو03ر14 مليار دولار.





وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركاء التجاريين ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 3ر4 مليار دولار، مقابل 1ر4 مليار دولار، فيما تراجع حجم الواردات المصرية ليبلغ 7ر9 مليار دولار، مقارنة بـ 8ر9 مليار دولار.





وأشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 7ر1 مليار دولار، منها مليار دولار واردات، و720 مليون دولار صادرات، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 57ر1 مليار دولار، منها 9ر840 مليون دولار واردات، و2ر732 مليون دولار صادرات مصرية.





واحتلت الصين الشعبية المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري بلغ 55ر1 مليار دولار، منها 4ر1 مليار دولار واردات، و7ر96 مليون دولار صادرات، تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري 36ر1 مليار دولار، منها 2ر801 مليون دولار واردات، و6ر560 مليون دولار صادرات.





وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بحجم تبادل تجاري 306ر1 مليار دولار، منها 3ر975 مليون دولار واردات، و7ر330 مليون دولار صادرات، تلتها إيطاليا بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 12ر1 مليار دولار، منها 556 مليون دولار واردات، و2ر571 مليون دولار صادرات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع ألمانيا 02ر1 مليار دولار، منها 7ر766 مليون دولار واردات، و 6ر262 مليون دولار صادرات.





واحتلت الهند المرتبة الثامنة بحجم تبادل تجاري بلغ 3ر860 مليون دولار، منها 8ر478 مليون دولار واردات لمصر، و5ر381 مليون دولار صادرات، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا نحو 8ر843 دولار منها 6ر556 مليون دولار واردات و 2ر287 مليون دولار صادرات، فيما سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 9ر709 مليون دولار، منها 2ر520 مليون دولار واردات، مقابل 7ر189 مليون دولار صادرات.



