وأصبح للزمالك درع وسيف

عاشت جماهير القلعة البيضاء، فى مصر والوطن العربى، فرحة غامرة ولحظات لا تنسى، مساء يوم الأربعاء الماضى الموافق 22 يناير 2020، الذى شهد افتتاح قناة الزمالك الفضائية، ليظل هذا التاريخ محفورًا فى وجدان وعقل كل من ينتمى للكيان الأبيض العظيم

حلم وجود قناة لنادى الزمالك، الذى ظل يداعب جمهوره، وعشاقه، فى مصر والوطن العربى، منذ أكثر من عشر سنوات، بات حقيقة، وأصبح للقلعة البيضاء، قناة فضائية محترمة، تلقى الضوء على تاريخ النادى، وإنجازاته، وبطولاته، وإسهاماته المتعددة، فى الرياضة المصرية والعربية والإفريقية.

انطلاق منبر إعلامي للزمالك، بمثابة الحدث الأبرز فى تاريخ النادى وجماهيره، وصار للزمالك نافذة إعلامية محترمة تدافع عن حقوقه فى مختلف الألعاب وتكون بمثابة الدرع والسيف للقلعة البيضاء، بحيث ترد على الشائعات وتفضح ألاعيب من يروجها وتُكذب الأخبار المغلوطة والمفبركة التى تطلق ضد الزمالك بغرض ضرب استقرار النادى، وتشتيت الأذهان، وتصدير المشاكل والأزمات لفرق الزمالك المختلفة ومجلس الإدارة، وتأليب الجماهير البيضاء ضد النادى.

فالزمالك دائمًا كان فى حاجة كبيرة لدعم إعلامى لايجده فى أغلب القنوات الفضائية المصرية، خلال مشاركاته فى البطولات الأفريقية والعربية، وكانت جماهيره تتعجب وتتحدث عن غياب الدعم المطلوب للنادى، وتجاهل الفضائيات لفرقه الرياضية.

وكانت جماهيره تحلم دائما بوجود قناة فضائية للنادى تدعمه وتسانده فى كافة الألعاب وتحقق حلمها وبات للزمالك قناة فضائية ولدت عملاقة تلتف حولها جماهير القلعة البيضاء وعشاقه فى مصر والوطن العربى.

ومع أول أيام الانطلاقة الرائعة للقناة البيضاء، حققت نسبة مشاهدة فاقت عدة قنوات مجتمعة قدرت بحوالى 67 مليون مشاهدة، بجانب الاعلانات الوفيرة التى صاحبت افتتاح القناة، ومازالت مستمرة، ومن المتوقع أن تزداد نظرًا لشعبية الزمالك الطاغية، ومتابعة جمهوره الواعى المثقف، الذى سيساعد على رواج المنتجات والخدمات، التى تقدمها الشركات المعلنة عبر القناة.





الرائع فى القناة التى ولدت عملاقة، أنها تضم كوكبة كبيرة من الإعلاميين، أصحاب الخبرات والكفاءات، وتجمع نجوم وأبناء النادى من مختلف الأجيال، فى جميع الألعاب، كما يطل علينا منها نجوم الفن والمجتمع عشاق الزمالك، وهى بحق لسان حال كل من ينتمى للقلعة البيضاء.

كل الشكر لمجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، الذى بذل جهدًا كبيرًا لانطلاق القناة فى عهده، بعد أن فشلت مجالس إدارات سابقة فى تحقيق أحلام وطموحات الزملكاوية بوجود قناة فضائية للنادى، تُكون بمثابة درع وسيف القلعة البيضاء.

وكل العرفان لشركة إعلام المصريين، بقيادة تامر مرسى، بعد ظهور القناة بهذا الشكل المشرف والرائع، وألف مبروك لجمهور الزمالك فى مصر والوطن العربى، وافرحوا فقد أصبح للنادى درع وسيف.