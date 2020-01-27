وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية يستقبلان بعثة اليد أبطال إفريقيا

شهد استقبال منتخب اليد استقبال بالورود وتهنئة اللاعبين بالحصول على اللقب الإفريقي ورفع راية مصر بعد مجهود وأداء مشرف لتضاف لمصر بطولة جديدة في ظل الإنجازات الرياضية التي تتحقق خلال الفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.







كان منتخب اليد قد حقق لقب بطولة إفريقيا أمس بالفوز على تونس في النهائي بنتيجة 27-22.

استقبل المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مطار القاهرة الدولي بعثة المنتخب الأول لكرة اليد العائدة من تونس بعد الحصول على لقب كأس الأمم الإفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.