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أخبار العالم

فيصل بن فرحان: الإسرائيليون غير مرحب بهم في السعودية

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:01 م
فيصل بن فرحان وزير
فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي
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قسم الخليج
أكد وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في بلاده، وذلك بعد أن سمحت إسرائيل لمواطنيها رسميا بزيارة المملكة.

وقال الوزير السعودي في حوار له أجرته معه شبكة CNN الأمريكية: «نحن نشجع بشدة التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع"، وتابع قائلا: "وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد»، على حد تعبيره.

وشدد وزير الخارجية السعودي أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة، ويأتي ذلك بعد صدور قرار لوزارة الداخلية الإسرائيلية والذي يقضي بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى المملكة حيث المشاعر المقدسة للمسلمين؛ لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال، 

وأضاف فيصل بن فرحان أن «سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن».
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