جرائم في العاصمة.. أم تعذب طفلها حتى الموت بمصر القديمة.. وعامل يعتدي جنسيا على ابنة زوجته

جرائم العاصمة:

- أم تعذب نجلها حتى الموت بمصر القديمة

- عامل يعتدي جنسيا على نجله زوجته في السلام

- فتاة تهرب مع محبوبها بالبساتين

- صاحب عقار وأخر ينقبان على الاثار بالمطرية









شهدت محافظة القاهرة عدد من الجرائم الهامه على مدار الساعات القليلة الماضية خلال اليوم الاثنين، حيث نجحت أجهزة الامن بالقاهرة فى كشف ملابساتها ومرتكبيها ، ومن ابرزها :









جريمة هزت حى مصر القديمة عندما تجردت أم من كل مشاعر الامومة والانسانية وراحت تنهال بالضرب على طفلها الصغير حتى فقد الوعى لتكتشف بعدها بوفاة نتيجة الاعتداء عليه ، تم ضبطها وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باخطار النيابة التى تولت التحقيق .





بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من سروجي سيارات قرر باكتشافه وفاة نجله 4 سنوات ، ولم يتهم أو يشتبه في احد بوفاة نجله جنائيا .





بسؤال والدة الطفل " ربة منزل " ومقيمة بذات العنوان وتضييق الخناق عليها قررت بقيامها منذ يومين بالتعدي علي نجلها بالضرب باستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته لكثرة صراخه .





وبتاريخ اكتشفت وفاته ، تم بإرشادها ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة .





بسؤال المبلغ اقر بأنه على علم بان المتهمة دائمة التعدي على نجله ونفى علمه بتسببها في وفاة نجله ، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة.





وفى حى دار السلام تجرد عامل من كل مشاعر الإنسانية ، بعد أن اعتدى جنسيا على طفلة زوجته ، داخل شقته بمنطقة السلام مستغلا غياب والدتها، تم ضبط المتهم ، وبعرضه على النيابة وجهت له تهمة اغتصاب قاصر وقررت حبسه 4 أيام على ذمه التحقيق.





البداية بتلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من ربة منزل قررت بتعرض طفلتها 13 سنة، للاعتداء الجنسى وأتهمت زوجها بارتكاب الواقعة ، مستغلا غيابها عن المنزل لشراء بعض المستلزمات.





وقررت الأم فى بلاغها أنها كانت متزوجة وأنجبت طفلة ثم حدث طلاق بينها وبين زوجها وانفصلت، ثم تزوجت بالمتهم وعاشت معه فى شقته بدائرة القسم .





وامام رجال المباحث أشارت الأم أن نجلتها أبلغتها بتعرضها لواقعة الاعتداء الجنسي على يد زوجها اثناء عدم تواجدها بالمنزل، على الفور قمت بعرضها على أكثر من طبيب للكشف عليها وتبين أنه قام بفض غشاء بكارتها.





وبسؤال الطفلة المعتدي عليها ، قررت فى أقوالها بأن زوج والدتها جردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيا، عقب نزول والدتها من الشقة وهددها فى حالة افتضاح أمره وعدم الحديث مع امها عما حدث لها ، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم فأصدرت النيابة قرارها المتقدم









وبمنطقة البساتين تبلغ لقسم شرطة البساتين من ربة منزل بغياب نجلتها ١٧ سنة عقب خروجها من مسكنهما بتاريخ أمس لزيارة شقيقتها





وفي وقت لاحق ورد اليها اتصال هاتفي من هاتف المتغيبة واخبرها خلاله المتصل بخطف نجلتها ومساومتها علي بدفع مبلغ مالي 50 ألف جنيه نظير إطلاق سراحها ، وأثناء ذلك ورد إليها اتصال هاتفي أخر يفيد بعودة المتغيبة .





باستدعاء الفتاة قررت بأنها حال عودتها لمسكنها فوجئت بقيام شخصين مستقلان دراجة بخارية " توك توك " بخطفها واحتجازها باحدي الشقق السكنية " غير معلومة لديها " واستوليا منها علي مبلغ مالي ألف جنيه ودبلة ذهبية وأخري فضية وعقب ذلك قاما بإطلاق سراحها .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يستدل على صحة واقعة الخطف ، بإعادة مناقشتها قررت امام رجال الامن بأنها كان متواجدة صحبة خطيبها ويعمل " سائق " وقامت بتسليم الأخير لمقتنياتها واختلاق الواقعة خشية افتضاح أمرها .





بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط خطيبها ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمة أيدها ، تحرر عن ذلك المحضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق





وفى المطرية تبلغ للمقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية من فني صيانة بشركة للتجارة والصناعة وعامل بتضررهما من مالك العقار سكنهما لشروعه بالحفر أسفل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع احد الأشخاص .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، باعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما وتبين انهما عاطل ومقيم بذات العنوان " مالك العقار " والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 4 حكم حبس جزئي ( تنقيب عن آثار ) بإجمالي حبس 4 سنوات وأخر موظف بالمعاش ومقيم مجاورة 33 ـ دائرة قسم شرطة 15 مايو وبحوزته طبنجة صوت .





وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما بالتنقيب عـن الآثار ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.