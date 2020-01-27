الموت يفجع بطل فيلم الممر

أعلن المخرج بيتر ميمي وفاة والدة الممثل محمود حافظ.





وكتب بيتر عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا: «البقاء لله والدة أخويا محمود حافظ، ربنا يصبره ويعزيه».





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شارك «حافظ» مؤخرا فى فيلم الممر وهو بطولة أحمد عز وأحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبي ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حافظ وأحمد صلاح حسني ومحمد جمعة ومحمد البياع وغيرهم، كما يشارك كضيوف شرف كل هند صبري وشريف منير وحجاج عبد العظيم وإنعام سالوسة.







