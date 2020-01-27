بعد صورة الشرنوبي مع خالد أنور وهدى المفتي.. هل يروجون لجزء ثان من "كإنه إمبارح"؟

نشر الفنان محمد الشرنوبي مجموعة من الصور له عبر حسابه على " إنستجرام" مع الفنان أحمد أنور وهدي المفتي، الذين شاركوه بطولة مسلسل "كإنه امبارح".

علق "الشرنوبيط على الصور وكتب:" مين متحمس يشوفنا في حاجه جديدة مع بعض؟.

وتابع و مين بيتفرج على كإنه امبارح دلوقتي على mbc مصر".

وأبدي الجمهور حماسهم الكبير لوجود الثلاثي سويا، وتمنوا لو كان هناك جزء ثاني من مسلسل كإنه إمبارح.

يذكر أن مسلسل "كأنه امبارح" عرض في 45 حلقة وشارك في بطولته رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمد الشرنوبي، وفاء صادق، هدى المفتي إسلام جمال، محمد سليمان، مي الغيطي، أحمد خليل ومحسن منصور، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم ناعوم، أخرجه في البداية حاتم علي، ثم أكمله المخرج أكرم فريد.