خالد الجندي لمدعي التنوير: لا عايزين يتعلموا الطهارة ولا عارفين يطلعوا القمر.. فيديو

وجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة لمن وصفهم مدعى التنوير قائلا: "دول عندهم سلاح يتيم واحد وهو السحر والتريقة، مفيش عندهم مخ، أحد المنتسبين إلى مهنة الطب، زورا وبهتانا، مش عاجبك الدعاء اللى قولته عن الوباء، ايه العكننه دى"
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "طيب انا شيخ ودى شغلتى ارشدك دينيا ماذا نفعل، إذا حدث البلاء، وانا احترمتك كطبيب، وقولت ناخذ بالاسباب الطبية، انت بقى طبيب صنعت لنا ايه عملت مصل لعلاج الفيروس، احنا بنلجا إلى الله، بعدما ناخد بالتدابير و الأسباب، ايه اللى مضايقك".
واستكمل الجندى: "هذا الشخص لا يعجبه شيء، وليس صادق فيما يدعيه من تنوير والمسألة عنده شخصية، لا فالح فى الطب ولا فى الدين، وعمال يهاجم ده وده، عامل زى النكتة بتاع الشخص اللى لا عايز يتعلم الطهارة ولا يطلع القمر زى الامريكان".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "طيب انا شيخ ودى شغلتى ارشدك دينيا ماذا نفعل، إذا حدث البلاء، وانا احترمتك كطبيب، وقولت ناخذ بالاسباب الطبية، انت بقى طبيب صنعت لنا ايه عملت مصل لعلاج الفيروس، احنا بنلجا إلى الله، بعدما ناخد بالتدابير و الأسباب، ايه اللى مضايقك".
واستكمل الجندى: "هذا الشخص لا يعجبه شيء، وليس صادق فيما يدعيه من تنوير والمسألة عنده شخصية، لا فالح فى الطب ولا فى الدين، وعمال يهاجم ده وده، عامل زى النكتة بتاع الشخص اللى لا عايز يتعلم الطهارة ولا يطلع القمر زى الامريكان".