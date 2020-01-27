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مرأة

اكتشف سر السرحان والتوهان.. عادة نفعلها يوميا

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:00 م
اكتشف سر السرحان
اكتشف سر السرحان والتوهان.. عادة نفعلها يوميا
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اسماء محمد

فى بعض الأحيان تنتابنا نوبة من السرحان أثناء العمل أو التركيز في شئ معين فنجد أنفسنا نفكر فى أمور كثيرة بعيدة تماما عن الذي كنا نفعله مما يسبب حالة من فقدان الوعي وعدم التركيز.


وذكر موقع " forbes" أن هذه الحالة لها أسباب عديدة مثل عدم الحصول على قسط كاف من النوم وسوء التغذية وهى تكاد تكون معروفة بالنسبة لعدد كبير من البشر، ولكن هناك سبب غير متوقع لهذه الحالة لا يتوقعه أحد ، وهو السوشيال ميديا.


وأكد الموقع أن متابعة حسابات الفيس بوك والواتس آب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متواصل ومستمر على مدار اليوم خاصة كلما جاءت رسالة أو إشعار فإن هذا يجعل الذهن مشغولا ومشدودا طوال الوقت.


ونصح الموقع أنه أثناء أداء العمل أو المهام المنزلية بالنسبة لربات البيوت يجب أن يتم إغلاق جميع الحسابات حتى لا يصبح الذهن مشتتا بين أكثر من شئ في وقت واحد وفي نفس الوقت لا تجهد الفكر والعقل.

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