أخبار الأهلي.. أزارو يهاجم فايلر.. والهلال يحذر الكاف بسبب الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين 27 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:







أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أنه يتقبل انتقادات جماهير النادي مشيرًا إلى أن ذلك شيء طبيعي للغاية.





نفى أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي المعتزل وجود محادثة بينه وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء بشأن حكم مباراة الفريق أمام الهلال السوداني.





أعرب المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، عن حزنه الشديد على الطريقة التي الغريبة التي تم استخدامها من قبل مسئولي الأهلي من أجل الاستغناء عن خدماته وإجباره على الرحيل.





قدم نادي الهلال السوداني احتجاج رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، على قرار تعيين الحكم المغربي رضوان جيد للمباراة القادمة أمام النادي الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا .