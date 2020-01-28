التموين: زيادة تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2020.. فيديو

قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن الأوكازيون الشتوي في 2020 يمتاز بتواجد المنتج المحلي المصري الذي أثبت تواجده على المستوى العالمي، مضيفا:" يوجد في مصر منتج منافس للمنتج المستورد".





وأضاف أيمن حسام الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" هناك إقبال من المستهلك المصري على المنتجات المصرية".





وتابع أيمن حسام الدين:" هناك إقبال من التجار على زيادة معدل الخصومات عن الأعوام الماضية وذلك لأن الموسم الماضي لم تكن حركة المبيعات بالشكل المرضي ولكن هذا العام هناك خصومات كثيرة بسبب زيادة معدل المبيعات".





وأكمل أيمن حسام الدين:" هناك رقابة من الوزارة من خلال غرفة عمليات مخصصة لمتابعة الاوكازيون للتأكد من عدم وجود التخفيضات الوهمية وعلى المستهلك أن يكون على علم بأن يحصل المستهلك على فاتورة".





ولفت أيمن حسام الدين:" جهاز حماية المستهلك يتبع وزارة التموين وهو جزء من منظومة الرقابة التي تتيحها وزارة التموين للسيطرة على الأسواق ويمكن للمستهلك ان يتواصل مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك الإبلاغ عن التخفيضات الوهمية".



