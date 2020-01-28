أصالة تشعل السوشيال ميديا بمنشور جديد.. والجمهور يواسونها





وعلقت أصالة على الصورة قائلة "صدق الّذين قالوا .. أنّ هناك طعما لكلّ المشاعر القاسية ، وهو مرّ ولايمرّ بسبب غصّة أغلقت حتّى مرور النَفَس ، وطعم شجن مع الرّوح الّتي نزفت ، ولأّنّها أصبحت ذكرى ، وما زالت تنسحب منّ شرايين القلب ، وطلوعها مؤلمّ ، وأنا أهوى أنّ أخرج منّ حزني متى هو يشاء #أصاله".





ولقيت أصالة ردود واسعة من متابعيها وجاءت بين" الله يسعد قلبك " و" صولا العشق " و" الله يصبر قلبك " و" ربنا يسعدك ويعوضك ".





يذكر أن أصالة أعلنت، انفصالها بشكل رسمي، عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.





وكتبت عبر انستجرام :" " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا.





شاركت الفنانة أصالة نصري جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.