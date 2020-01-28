تركي آل شيخ يعلن أولى خطواته لحل أزمات الاتحاد الإفريقي





وكتب تركي آل شيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " :" أجريت اتصالا مهما بالأخ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تبادلنا فيه الأحاديث الودية، واتفقت على لقائه عند عودتي من رحلة العلاج ان شاء الله ".





وكان تركي آل شيخ قد أعرب عن استيائه من اختيارات الكاف لحكام المباريات خاصة الهامة وذلك عقب إعلان تعيين الحكم المغربي رضوان جيد لمباراة الأهلي والهلال السوداني في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا





وأصدر الهلال بيانا رسميا للاعتراض على حكم المباراة





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أعلن تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف"