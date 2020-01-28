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رياضة

تركي آل شيخ يعلن أولى خطواته لحل أزمات الاتحاد الإفريقي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:17 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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ياسمين تيسير
أعلن تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف"  

وكتب تركي آل شيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " :"  أجريت اتصالا مهما بالأخ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تبادلنا فيه الأحاديث الودية، واتفقت على لقائه عند عودتي من رحلة العلاج ان شاء الله ".

وكان تركي آل شيخ قد أعرب عن استيائه من اختيارات الكاف لحكام المباريات خاصة الهامة وذلك عقب إعلان تعيين الحكم المغربي رضوان جيد لمباراة الأهلي والهلال السوداني في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 

وأصدر الهلال بيانا رسميا للاعتراض على حكم المباراة

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