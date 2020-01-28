شاهد.. أول ظهور لـ تركي آل الشيخ بعد إجراء عملية جراحية

ونشر أمير طعيمة صورة له مع تركي آل الشيخ بعد إجراء العملية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.





وعلق أمير طعيمة علي الصورة التي ظهر بها مع تركي آل الشيخ قائلا "ألف سلامة عليك يا معالي المستشار وربنا يقومك بالسلامة لكل حبايبك وشكرا على كل حاجة" .





وأجرى تركي أل الشيخ عملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة الأمريكية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، ومن المقرر أن يجري تركي آل الشيخ عملية جراحية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لبيان النادي الأهلي.





وكان النادي الأهلي أصدر بيانا أكد فيه عدم مناقشة استقالة تركي أل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي.