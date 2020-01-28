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فن

رانيا محمود ياسين عن مسلسل نصيبي وقسمتك 3: أحلى ما قدم من أعمال الإثارة والرعب في مصر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:00 ص
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسمين مجموعة من الصور لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من كواليس مسلسلها السابق نصيبي وقسمتك 3.

وعلقت رانيا محمود ياسين على الصور "من ذكريات مسلسل نصيبي وقسمتك، حكاية ما يطلبه المستمعون ، وأحلي ما قدم من أعمال الإثارة والرعب فى مصر، الحمد لله حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها". 

ولقيت الصور ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "مسلسل جميل ياريت يكون فيه  جزء رابع" و " من أحلى الحكايات بالمسلسل " و" كان روعة " و" دي قصة مرعبة جدا " والمسلسل جميل". 

وبدأت الفنانة رانيا محمود ياسين منذ أيام قليلة تصوير دورها في مسلسل "سيف الله" عن قصة الصحابي خالد بن الوليد للعرض خلال رمضان القادم وهو من بطولة عمرو يوسف ومن تأليف إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.
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